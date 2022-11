Morte di Antony Artiano, la famiglia fa chiarezza: «Nessuna pistola in suo possesso»

Una lenta agonia fino all’ultimo respiro. Quello di Antonio Artiano, il giovane 23enne deceduto all’Ospedale del Mare dopo essere stato centrato, la scorsa settimana, da un colpo di pistola alla tesa (leggi qui l’articolo). Secondo la prima ricostruzione fornita dagli inquirenti Artiano, conosciuto a Soccavo e dintorni con il soprannome di Antony, si sarebbe ferito alla testa con un colpo partito accidentalmente da una pistola durante una colluttazione.

Il retroscena, anticipato da InterNapoli (leggi qui l’articolo), sarebbe stato confermato dagli uomini della squadra mobile dai parenti della fidanzata con i quali Artiano avrebbe avuto un acceso confronto. Inizialmente si pensava ad un regolamento di conti nel mondo della mala visto che è Artiano junior è figlio di Giovanni, per alcuni anni referente dei Grimaldi a Soccavo. Ipotesi subito smentita dalla prova dei fatti.

La precisazione della famiglia di Artiano

A voler far luce sulla vicenda vi sono i familiari di Artiano che, dopo aver contattato la redazione di Internapoli, hanno confermato la volontà di andare fino in fondo alla vicenda tramite il loro legale, l’avvocato Paolo Gallina. Il penalista ha ribadito che «La famiglia Artiano intende esortare le testate giornalistiche ad esimersi dal pubblicare notizie rispetto al movente, alle modalità e alle circostanze che hanno riguardato l’uccisione del giovane Antonio, trattandosi di contingenze che sono oggi al vaglio degli inquirenti e costituiscono ipotesi ancora prive di qualsivoglia riscontro probatorio. In particolare, tra le varie ricostruzioni della vicenda fornite dagli articoli di cronaca, quella maggiormente cavalcata risulta essere l’ipotesi di un colpo accidentale che sarebbe partito proprio da una pistola in possesso di Artiano Antonio. Posto che tale teoria, al pari delle altre, non è stata confermata né esclusa dalle investigazioni in corso, la famiglia Artiano intende smentirla fermamente».