Una fiaccolata in centro storico a Napoli in memoria di Umberto Catanzaro. Domani, martedì 16 dicembre, il corteo partirà da piazza Montecalvario e arriverà fino alla sede della Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito, passando per i Quartieri Spagnoli e, quindi, per via Emanuele De Deo, via Toledo e piazza Trieste e Trento.

Parteciperà alla fiaccolata anche l’avvocato della famiglia del giovane, Concetta Vernazzaro.

Morte di Umberto Catanzaro, ai Quartieri Spagnoli una fiaccolata in memoria del 23enne

Il 15 settembre scorso Umberto, 23 anni, si trovava in auto ai Quartieri Spagnoli e rimase vittima di un agguato: il bersaglio di quest’ultimo era, in realtà, l’amico presente con lui in auto. Umberto morirà dopo due mesi di agonia all’ospedale dei Pellegrini alla Pignasecca, il 17 novembre scorso.

L’agguato è costato la vita ad un giovane che amava la vita e che praticava un buon calcio nelle categorie inferiori del campionato italiano. Uno scambio di persona che ha strappato Umberto alla vita troppo presto: il 23enne, tra l’altro, sarebbe diventato presto papà di una bambina che verrà chiamata Azzurra.

Era legatissimo alla sua mamma Rosa Maria, alla quale ha tenuto stretta la mano fino all’ultimo respiro.