PUBBLICITÀ
HomeCronacaMorte di Umberto Catanzaro, ai Quartieri Spagnoli una fiaccolata in memoria del...
CronacaCronaca locale

Morte di Umberto Catanzaro, ai Quartieri Spagnoli una fiaccolata in memoria del 23enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Morte di Umberto Catanzaro, ai Quartieri Spagnoli una fiaccolata in memoria del 23enne
Morte di Umberto Catanzaro, ai Quartieri Spagnoli una fiaccolata in memoria del 23enne
PUBBLICITÀ

Una fiaccolata in centro storico a Napoli in memoria di Umberto Catanzaro. Domani, martedì 16 dicembre, il corteo partirà da piazza Montecalvario e arriverà fino alla sede della Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito, passando per i Quartieri Spagnoli e, quindi, per via Emanuele De Deo, via Toledo e piazza Trieste e Trento.

Parteciperà alla fiaccolata anche l’avvocato della famiglia del giovane, Concetta Vernazzaro.

PUBBLICITÀ

Morte di Umberto Catanzaro, ai Quartieri Spagnoli una fiaccolata in memoria del 23enne

Il 15 settembre scorso Umberto, 23 anni, si trovava in auto ai Quartieri Spagnoli e rimase vittima di un agguato: il bersaglio di quest’ultimo era, in realtà, l’amico presente con lui in auto. Umberto morirà dopo due mesi di agonia all’ospedale dei Pellegrini alla Pignasecca, il 17 novembre scorso.

L’agguato è costato la vita ad un giovane che amava la vita e che praticava un buon calcio nelle categorie inferiori del campionato italiano. Uno scambio di persona che ha strappato Umberto alla vita troppo presto: il 23enne, tra l’altro, sarebbe diventato presto papà di una bambina che verrà chiamata Azzurra.

Era legatissimo alla sua mamma Rosa Maria, alla quale ha tenuto stretta la mano fino all’ultimo respiro.

Omicidio Catanzaro, il grido d’aiuto del 23enne: “Mi hanno sparato”

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati