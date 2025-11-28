PUBBLICITÀ
Ipotesi incidente dietro la morte del 29enne casertano Rocco Amato

Rocco Amato è stato ritrovato morto nel quartiere dell’Eixample di Barcellona.  La sua  scomparsa era stata denunciata domenica scorsa da amici e familiari. Il ritrovamento del corpo del giovane è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ha avviato un’indagine sulla morte. Si è poi subito attivato il consolato generale d’Italia a Barcellona, che ha assistito dal primo momento i genitori del giovane.

L’ipotesi sulla morte di Rocco Amato

Secondo un’ipotesi il giovane sarebbe inciampato in una siepe mentre correva – per motivi da scoprire – cadendo in un’area sottostante, dove c’era un parcheggio. Il corpo del giovane è stato già sottoposto ad esame autoptico, del quale tuttavia ancora non sono stati diffusi gli esiti.

L’allarme in Italia per la scomparsa di Rocco era partito dopo le sue mancate risposte al cellulare. Sembra che il giovane risiedesse da due anni a Barcellona, dove alloggiava presso un parente che lo aveva aiutato ad inserirsi in Catalogna.

Il ricordo dell’amica: “Un ragazzo pieno di vita”

“Eravamo insieme venerdì scorso, non posso credere a quello che è successo, sono choccata” racconta la ragazza, amica di una vita, che condivideva con il giovane la passione per la musica. “Rocco era un ragazzo pieno di vita – lo descrive con emozione Aurora all’Ansa- era socievole e molto educato, amico di tutti, conosceva tante persone, amava la musica e seguiva molti artisti di musica elettronica; eravamo accomunati da questa passione. Lui amava tanto viaggiare, era sempre in giro per il mondo”.

 

