Morto a Barcellona, gli ultimi istanti di Rocco ripresi in un video

Da Caserta a Barcellona, il giallo sulla morte di Rocco Amato
Da Caserta a Barcellona, il giallo sulla morte di Rocco Amato
Sarebbero stati ripresi in un video gli ultimi istanti di Rocco Amato. Si tratta del ragazzo di Francolise, morto a Barcellona lo scorso 23 novembre. Il filmato è stato mostrato ai familiari del giovane dalla polizia catalana. Nelle immagini si vedrebbe Rocco correre con il cellulare in mano. Come riporta CasertaNews il giovane potrebbe non aver visto il muretto del parapetto, così potrebbe essere inciampato e caduto di sotto.

A confermare la ricostruzione degli inquirenti catalani che propendono per la fatalità la zia di Rocco: In quel video si vede mio nipote camminare molto velocemente con il telefono in mano, probabilmente stava chattando. Era solo e nessuno lo inseguiva. Potrebbe non essersi accorto del parapetto certamente basso per lui che era alto un metro e novanta magari è inciampato ed è precipitato finendo nel piano di sotto del parcheggio”. Il corpo senza vita di Rocco è stato trovato nel parcheggio sottostante di un hotel situato nel quartiere Eixample.

