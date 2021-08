Morto il papà di Ken il Guerriero, Masami Suda stroncato dalla malattia

E’ morto all’età di 77 anni uno dei maestri dell’animazione mondiale. Masami Suda, ammalato da tempo, è stato il character designer e animation director di Ken il Guerriero.

Nato nella prefettura di Saitama, ha cominciato la sua carriera nel mondo dell’animazione presso gli studi di Tatsunoko. Dal 1976, chiamato da Toei Animation, ha collaborato a numerosi progetti artistici. Tra le varie serie delle quali è stato il direttore vanno ricordate anche Kurenai Sanshiro. Meglio conosciuta come Judo Boy, Mach Go Go Go, Kagaku Ninjatai Gatchman e Uchu No Kishi Tekkaman.

Tra gli anni ’80 e ’90 la sua carriera raggiunge l’apice del successo grazie alla trasposizione animata di Hokuto no Ken, Ken il guerriero appunto, personaggio che diventa famoso in tutto il mondo. Il Maestro curerà anche il film del 1986, dove potè portare il disegno e la resa grafica a livelli ancora più alti e spettacolari e, successivamente, la seconda serie Hokuto no Ken 2 del 1987.

Addio al papà di Ken il Guerriero, Masami Suda

Il maestro dell’animazione Masami Suda, dopo una lunga malattia, si è spento all’età di 77 anni. A lui si deve la serie animata di Ken il Guerriero, ma anche numerose altre opere rilevanti degli anni Ottanta e Novanta.

Masami Suda sarebbe morto in realtà il primo agosto 2021, ma come solitamente avviene in Giappone per queste tragiche occasioni, la diffusa è stata diffusa solamente quest’oggi per permettere a familiari e amici di vivere il loro dolore in privato.

Nato nella prefettura di Saitama, Suda ha cominciato il suo lavoro nell’industria dell’animazione presso Tatsunoko. Successivamente chiamato da TOEI Animation, si è confermato come uno dei migliori character designer del suo periodo. L’artista giapponese è stato character designer e direttore dell’animazione dell’anime di Ken il Guerriero e Hurricane Polymar. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come supervisore e animatore chiave per le trasposizioni di Slam Dunk e, più di recente, di Yo-Kai Watch.

Questa notizia sconvolgente arriva in seguito a quella di Enzo Facciolo, mitico illustratore di Diabolik, e Kentaro Miura, autore di Berserk. In loro compagnia, Masami Suda darà vita alla migliore delle opere. Come celebrazione della carriera di Suda, sui social hanno espresso il loro dolore anche Yamato Video e Maurizio Merluzzo.