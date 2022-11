Mugnano. “Non affitto a stranieri e percettori di reddito”, l’annuncio social indigna il web

Ha scatenato parecchie reazioni da parte dell’opinione pubblica un annuncio immobiliare razzista. Su Facebook offriva in fitto una camera a Mugnano, ma a delle condizioni: “Non affitto a stranieri e percettori di reddito”.

Un annuncio immobiliare discriminatorio a Mugnano

L’annuncio su un post di Facebook parla chiaro: “Fitto a Mugnano camera da letto 5×6 con cucina e bagno, situata al centro con balconcino esterno, ripostiglio, no posto auto. Si libera fino a dicembre. No stranieri, no possessori di reddito. Solo referenziati. Non contratto”. Oltre all’annuncio assolutamente razzista, è ambiguo, inoltre, “non contratto”. Non è chiaro se l’uomo si riferisse alla volontà di non voler stipulare un contratto, e quindi di essere pagato a nero, oppure se semplicemente volesse intendere non “tratto”, non “negozio” sul prezzo e sulle condizioni stabilite.

Il post ha suscitato scalpore addirittura scalpore tra i parlamentari. Il primo a riportare tale notizia è stato, per l’appunto, il parlamentare di Europa Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

La reazione da parte dell’opinione pubblica

L’annuncio immobiliare ha creato diverse opinioni. La maggior parte dell’opinione pubblica si è scagliata contro il signore, accusandolo di razzismo. Altri, invece, hanno addirittura tentato di giustificare le richieste del proprietario. “Questa persona si vuole tutelare nel caso in cui non pagano più l’affitto e fa bene”, scrivono ad esempio sui social. Allo stesso modo, seguono commenti simili: “Scusa che c’è di male io sono il proprietario di un appartamento lo affitto a chi voglio e alle condizioni che dico io”. In molti, però non si stupiscono dell’annuncio, quasi assuefatti davanti ad episodi del genere che si verificano purtroppo molto spesso. Infatti, in molti ricordano come annunci del genere siano assolutamente normali, specialmente al Nord Italia. Risulta parecchio difficile per persone provenienti dal sud Italia fittare una casa al Nord. I proprietari di immobili sono molto scettici a mettere a disposizione casa a fuorisede del Sud o, comunque, extracomunitari o percettori di reddito.