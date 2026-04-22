Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, le iniziative per i weekend primaverili

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Con l’arrivo dei ponti primaverili e delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa offre al pubblico l’occasione ideale per trascorrere il tempo libero in un luogo ricco di storia tra percorsi, mostre e iniziative pensate per tutte le età.

Un calendario ricco di iniziative che prende avvio venerdì 24 aprile con “Wine Spot a Pietrarsa”, una degustazione tematica che intreccia cultura enogastronomica, atmosfere sonore, food e racconto del territorio. L’appuntamento sarà replicato anche il 2 e il 16 maggio.

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Domenica 26 aprile torna la Giornata dei Bambini con “Vintage Vibes Kids: Creatività su ruote” dedicata in particolare ai più piccoli, con attività ispirate al mondo delle automobili e delle costruzioni con i mattoncini colorati. Attraverso il gioco, i bambini saranno accompagnati alla scoperta dei principi della tecnica e dell’ingegno grazie a laboratori e attività educative.

Le iniziative di maggio

Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, si terrà “Brunch in mostra al Museo”, un’iniziativa che unisce la visita guidata alla mostra “Vintage Vibes: Passioni su ruote” a un brunch negli spazi del Museo. L’esperienza si svolgerà dalle 11:00 alle 15:00, articolata in due turni (11:00–13:00 e 13:30–15:00).

Domenica 3 maggio “Sogni, motori e celebrità”, rappresentazione itinerante fra le bellissime auto d’epoca appartenute a personaggi famosi.

Domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, è in programma una nuova Giornata dei Bambini, con attività pensate per coinvolgere bambini e madri in un’esperienza condivisa.

Infine, fino a domenica 17 maggio sarà possibile visitare la mostra “Vintage Vibes: Passioni su Ruote” che racconta il Novecento attraverso una selezione di automobili d’epoca provenienti dalla Collezione Lopresto. Dalle auto del potere, alle Vespa di un fuoriclasse del calcio mondiale, passando per modellini, manifesti e scenografie che hanno segnato un’epoca. Tutti i lunedì, fino all’11 maggio, sarà possibile accedere al Museo con un biglietto di ingresso ridotto al costo di 6 euro, favorendo una fruizione più ampia del patrimonio museale.