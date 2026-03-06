PUBBLICITÀ
Napoli 2-1 Torino: Conte ritrova KDB e Anguissa
Napoli 2-1 Torino: Conte ritrova KDB e Anguissa

Giacomo Maraucci
Il secondo tempo inizia con una bellissima notizia per gli azzurri che trovano Anguissa dal primo minuto al posto di Vergara. Napoli che parte come nel secondo tempo e infatti, a 20 minuti della seconda metà di gioco dopo una sponda perfetta di testa di Matteo Politano, Eljif Elmas con estrema prontezza insacca in rete. Verso la fine arriva il sentore di beffa dopo un colpo di testa di Casadei che colpisce nel cuore azzurri, nulla però, che intacchi l’esito del match. Finisce 2-1 al Maradona che ritrova anche un Kevin De Bruyne estremamente pronto nonostante i 4 mesi ai box.

Napoli-Torino: promossi e i bocciati del match

 

Milinkovic Savic 5,5: l’ex della partita, tante sbavature sia con le mani che con i piedi. Non connesso

Juan Jesus 6,5: solita partita solida del brasiliano che nonostante un fastidio muscolare continua a giganteggiare

Buongiorno 7: sembra tornato il Buongiorno di una volta; con un cliente scomodo come Zapata ha saputo tenere botta tutta la partita

Olivera 6: sufficienza meritata per l’uruguaiano, molto attento nelle retrovie

Politano 7: solita doppia fase fondamentale dell’ex Inter che trova anche un assist al bacio nel secondo gol

Spinazzola 6: un po’ sottotono ma sempre attento sulla fascia sinistra

Gilmour 6,5: da quando è tornato in campo lo scozzese è sempre sul pezzo, dirige lui i tempi azzurri

Elmas 7,5: gol meritatissimo per il macedone dopo l’ennesima prestazione tecnicamente perfetta

Vergara 5,5: complice anche il problema al piede, non la sua miglior partita

Alisson Santos 8: oltre il gol, ogni volta che prende palla il Napoli si rende pericoloso. Imprevedibile

Hojlund 6: solita partita sporca del danese che con Ismajili non ha trovato vita facile

