Non si ferma all’alt, scatta il folle inseguimento a Napoli: arrestato 27enne. Agli agenti era giunta una segnalazione proveniente da un sistema di antifurto satellitare. Questa era emanata da un’autovettura rubata poco prima in via Aldo Moro a Volla.

I poliziotti hanno intercettato il veicolo in via Arenaccia intimando l’alt al conducente il quale ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in corso Malta, è stato fermato e, sceso dall’auto, è stato, non senza difficoltà, bloccato e trovato in possesso di un coltello con la lama di 6 cm.

Francesco De Luca, 27enne di Volla con precedenti di polizia, è finito in manette. Le accuse sono quelli di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’autovettura restituita al proprietario.