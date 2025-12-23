PUBBLICITÀ
HomeSportNapoli, a gennaio obbligo di mercato col "saldo zero": c'è il rischio...
Sport

Napoli, a gennaio obbligo di mercato col “saldo zero”: c’è il rischio blocco a giugno

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Napoli, a gennaio obbligo di mercato col
Napoli, a gennaio obbligo di mercato col "saldo zero": c'è il rischio blocco a giugno
PUBBLICITÀ

Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero. È questo l’esito delle valutazioni fatte dalla commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche riunitasi questa mattina. Le due società, infatti, sono le uniche della Serie A che hanno l’indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8. Secondo Gazzetta,

Si tratta comunque di una situazione non semplice da affrontare per il Napoli, in particolare in vista della prossima finestra estiva per i trasferimenti. In quel caso è possibile essere sanzionati con il blocco di mercato qualora non venisse rispettato l’indicatore, che nel frattempo diventerà ancora più restrittivo arrivando a 0,7.

PUBBLICITÀ

Potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione. Il mercato della Lazio, nella prossima sessione di gennaio, sarà invece libero e senza nessun vincolo. Il club di Lotito é infatti riuscito a rientrare nel limite imposto per il costo del lavoro allargato, superando il blocco delle trattative della sessione estiva.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati