Napoli, a gennaio obbligo di mercato col “saldo zero”: c’è il rischio blocco a giugno

PUBBLICITÀ

Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero. È questo l’esito delle valutazioni fatte dalla commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche riunitasi questa mattina. Le due società, infatti, sono le uniche della Serie A che hanno l’indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8. Secondo Gazzetta,

Si tratta comunque di una situazione non semplice da affrontare per il Napoli, in particolare in vista della prossima finestra estiva per i trasferimenti. In quel caso è possibile essere sanzionati con il blocco di mercato qualora non venisse rispettato l’indicatore, che nel frattempo diventerà ancora più restrittivo arrivando a 0,7.

PUBBLICITÀ

Potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione. Il mercato della Lazio, nella prossima sessione di gennaio, sarà invece libero e senza nessun vincolo. Il club di Lotito é infatti riuscito a rientrare nel limite imposto per il costo del lavoro allargato, superando il blocco delle trattative della sessione estiva.