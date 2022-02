Napoli. «Basta fare borse con gli animali», mangiano fogli e protestano contro l’uccisione dei coccodrilli [Video]

Una protesta sicuramente ‘particolare’ quella che, nei giorni scorsi, hanno messo in atto alcuni giovani all’esterno del negozio ‘Hermes‘ a Napoli. Motivo della contestazione è l’uccisione di animali con lo scopo di creare prodotti come, ad esempio, le borse.

«Siamo nel 2022 e ancora uccidiamo quattro coccodrilli con una borsa», urlano in coro i giovani. Una, due, tre volte e poi ancora a ripetizione. Poi, non si sa per quale motivo, la ‘portavoce’ che gestisce la protesta inizia a lanciare fogli a caso. Fino a quando si risiede e, incredibilmente, inizia a mangiare dei fogli. Tutto sotto gli occhi dei passanti, che perplessi assistono all’insolita protesta.

Il video ha fatto il giro dei social, diventando virale in poco tempo. Gli utenti, intanto, si dividono: chi da una parte si dice d’accordo con i motivi della contestazione, chi dall’altra invece – nonostante l’appoggio per il tema delicato – dimostra dissenso con i modi in cui è stata posta in essere la protesta.