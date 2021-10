Domenico Masciari, candidato nella lista Bassolino per Napoli, ha postato in una storia sulla sua pagina Facebook una foto scattata in cabina elettorale con la preferenza Masciari. La notizia è stata riportata dall’agenzia LaPresse. Anche la moglie, Alessandra Parlato, conosciuta per essere tra le protagoniste della trasmissione tv “The Real Housewives Napoli”, ha postato alcune storie su Instagram: «Potete mandare anche uno scatto, a buon intenditor poche parole» dice la moglie di Masciari, che ha poi ripostato la storia. La notizia riportata da Il Mattino.

