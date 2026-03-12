Napoli celebra il compleanno di Noemi Staiano con il restyling del murales a Piazza Nazionale

PUBBLICITÀ

Venerdì alle ore 12:30, in Piazza Nazionale, si svolgerà un momento di forte valore simbolico e civile: l’inaugurazione del restyling del murales dedicato a Noemi Staiano.

L’evento, organizzato in occasione dell’undicesimo compleanno di Noemi, nasce per ribadire un messaggio di speranza e resilienza. La piazza sarà restituita simbolicamente a tutti i bambini.

L’OPERA D’ARTE

Il murales, realizzato dall’artista Giulia Noeyes, è ispirato a un disegno originale della stessa Noemi, che apporrà la sua firma sull’opera, suggellando un patto di rinascita con la sua città.

IL PROGRAMMA

La cerimonia vedrà la partecipazione di cariche istituzionali e delle forze dell’ordine, in un grande “abbraccio” collettivo a Noemi e alla comunità.

Tra i presenti:

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Maria Caniglia, Presidente della Municipalità 4.

Don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Pol.i.s..

Il Prefetto Michele di Bari e il Questore Maurizio Agricola.

Rappresentanti della Magistratura, della Regione Campania e delle Forze dell’Arma e della Guardia di Finanza.

IL CONTRIBUTO DELLE SCUOLE

La mattinata sarà animata dalle voci degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado del territorio, accompagnati dall’orchestra ensemble e dal coro del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, che intoneranno un canto dedicato alla vita e alla legalità.