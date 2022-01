Vergogna a Napoli, ragazzini bullizzano clochard con una pistola giocattolo [Video]

Ha del vergognoso quanto accaduto a Miano, nei pressi del Rione San Gaetano. Un Alcuni ragazzini hanno bullizzato un clochard, minacciandolo con una pistola giocattolo e costringendolo ad alzarsi dal suo giaciglio di fortuna a suon di urla. A riportare la vicenda è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’accaduto sulla propria pagina Facebook.

La denuncia di Borrelli

“Un video crudele quello che sta girando sui social, realizzato da alcuni giovani delinquenti che in piena notte decidono di bullizzare un clochard minacciandolo con una pistola giocattolo, urlandogli contro e costringendolo ad alzarsi dal suo giaciglio di fortuna. Il tutto, come sempre accade, tra le risate e la compiacenza dei degni compari che ridono e si divertono per questa cattiveria gratuita. Una prepotenza inaccettabile ai danni di chi già soffre e non ha la possibilità di difendersi. Chi ci ha segnalato il video ritiene sia accaduto nel quartiere di Miano a ridosso del Rione San Gaetano. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine per risalire al luogo esatto e all’identificazione degli squallidi protagonisti di questa violenza”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video da una cittadina indignata.