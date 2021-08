«Sarà un Ferragosto della solidarietà e di speranza per il futuro nonostante la crisi e la pandemia che continuano a minacciare tutti, ma in modo particolare i più fragili. È per questo che proprio con tutti loro, nostri amici durante tutto l’anno, vogliamo passare il Ferragosto». Lo afferma la Comunità di Sant’Egidio che, nel rispetto delle precauzioni sanitarie, organizza il 15 agosto momenti di incontro all’insegna del buon cibo, compreso il tradizionale cocomero, con anziani, senza fissa dimora, immigrati, ma anche famiglie italiane che si sono trovate in difficoltà economiche dopo l’inizio della pandemia. Le feste si svolgeranno anche in diverse città italiane, come Napoli, dove ci sarà una distribuzione di pasti e dolci tipici per i senza dimora, alla stazione e in alcuni quartieri del centro.

Anche il Comune di Napoli promuoverà una serie di iniziative di sostegno e solidarietà nella giornata di Ferragosto. Alle ore 10 di domani gli assessori alle politiche sociali e al lavoro, Donatella Chiodo e Giovanni Pagano, saranno con gli ospiti della casa di riposo Signoriello che si trove naella II traversa Duca degli Abruzzi a Secondigliano. Poco prima di assistere alla messa officiata alle 11 da don Mimmo Battaglia al Duomo, sul sagrato antistante, ci sarà un breve incontro con gli agenti della Polizia locale e con i volontari della Protezione civile, impegnati anche a Ferragosto per la sicurezza e l’assistenza ai napoletani e ai turisti.

Intorno alle 13 i due assessori della giunta de Magistris saranno a Scampia in viale della Resistenza prima presso il Centro di formazione culturale Hurtado e poi al Giardino dai mille colori con la consegna a Suor Eduarda di beni di prima necessità. Nel tardo pomeriggio la giornata si concluderà con gli ospiti del dormitorio di via Blasiis.