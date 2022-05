Violenza a Napoli, donna picchiata con una catena di ferro: volevano rubarle lo zaino

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile nel transitare in corso Garibaldi hanno visto due uomini aggredire una donna. Alla vista degli operatori, poi, i due autori della violenza hanno provato a scappare.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando gli aggressori e trovandoli in possesso di una catena di ferro; inoltre, la donna ha raccontato che i due, poco prima, l’avevano aggredita e colpita con la catena nel tentativo di asportarle lo zaino.

L.Z. e Y.Z., algerini di 25 e 48 anni con precedenti di polizia, sono finiti in manette. Le accuse sono tentata rapina e inottemperanza ai decreti di espulsione dal territorio nazionale già emessi precedentemente nei loro confronti.

Le altre notizie | Sfregiata con acido da ex, la rinascita della salernitana Filomena Lamberti [Articolo del 17 maggio 2022]

Un evento tv, “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, dedicato alle donne, quelle vittime di violenza e quelle che combattono il tumore al seno, al centro del racconto storie di chi ce l’ha fatta ed è sopravvissuto a quel mostro, che si può trovare accanto o dentro di te, come la salernitana Filomena Lamberti. La donna aggredita dall’ex marito con l’acido solforico che l’ha segnata per tutta la vita lasciandole cicatrici indelebili nel corpo e nell’anima. Perché Filomena, dal lontano 2012, anno in cui è avvenuto il terribile fatto, a causa di una misera pensione e nessun risarcimento a cui avrebbe diritto, aveva abbandonato la speranza di curarsi e di alleviare quei segni sul suo viso e sul suo corpo.

Al timone della kermesse, quest’anno nella versione “Celebrity Edition”, perché ha dato spazio anche ai racconti delle esperienze di vita delle Celebrity per far comprendere che queste esperienze segnano indistintamente chi le vive, la coppia Arianna Ciampoli e Beppe Convertini. La regia è affidata al partenopeo Antonio Centomani, la messa in onda è prevista per il 4 giugno alle 17.00 su RAI DUE.