PUBBLICITÀ
HomeSportNapoli, è Lookman il grande obiettivo: “piace a Conte”
Sport

Napoli, è Lookman il grande obiettivo: “piace a Conte”

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Il Napoli potrebbe avere un nuovo grande obiettivo di mercato in questa finestra di gennaio: Ademola Lookman. La società di Aurelio De Laurentiis sta infatti definendo le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, sempre più vicini a trasferimenti all’estero. L’addio dei due giocatori aprirebbe le porte a nuovi acquisti, con il nigeriano pronto a entrare nei piani del club partenopeo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli sta monitorando attentamente la situazione. Lucca e Lang sono vicini a un trasferimento rispettivamente a Nottingham e Galatasaray: gli accordi tra club sono già stati raggiunti, mancano solo alcuni dettagli legati ai contratti dei giocatori. Una volta formalizzate le partenze, Giovanni Manna, responsabile del mercato, potrebbe muoversi con decisione per assicurarsi Lookman.

PUBBLICITÀ

Il calciatore nigeriano, seguito da tempo, sarebbe un profilo gradito anche ad Antonio Conte. La sua velocità, la capacità di creare superiorità sulle fasce e l’esperienza internazionale lo rendono una pedina ideale per rinforzare l’attacco del Napoli, soprattutto in una stagione dove il club punta a consolidare la propria posizione in campionato e nelle competizioni europee.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, Lookman rappresenterebbe un colpo a sorpresa ma di grande impatto per i tifosi azzurri, confermando la volontà della società di investire su giocatori di qualità e pronti a fare la differenza sin da subito.

PUBBLICITÀ
Luciano Mottola
Luciano Mottola

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati