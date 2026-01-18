Napoli, è Lookman il grande obiettivo: “piace a Conte”

PUBBLICITÀ

Il Napoli potrebbe avere un nuovo grande obiettivo di mercato in questa finestra di gennaio: Ademola Lookman. La società di Aurelio De Laurentiis sta infatti definendo le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, sempre più vicini a trasferimenti all’estero. L’addio dei due giocatori aprirebbe le porte a nuovi acquisti, con il nigeriano pronto a entrare nei piani del club partenopeo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli sta monitorando attentamente la situazione. Lucca e Lang sono vicini a un trasferimento rispettivamente a Nottingham e Galatasaray: gli accordi tra club sono già stati raggiunti, mancano solo alcuni dettagli legati ai contratti dei giocatori. Una volta formalizzate le partenze, Giovanni Manna, responsabile del mercato, potrebbe muoversi con decisione per assicurarsi Lookman.

Il calciatore nigeriano, seguito da tempo, sarebbe un profilo gradito anche ad Antonio Conte. La sua velocità, la capacità di creare superiorità sulle fasce e l’esperienza internazionale lo rendono una pedina ideale per rinforzare l’attacco del Napoli, soprattutto in una stagione dove il club punta a consolidare la propria posizione in campionato e nelle competizioni europee.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, Lookman rappresenterebbe un colpo a sorpresa ma di grande impatto per i tifosi azzurri, confermando la volontà della società di investire su giocatori di qualità e pronti a fare la differenza sin da subito.