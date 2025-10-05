Napoli-Genoa, Conte: “Sarà un anno complesso”

PUBBLICITÀ

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita dopo la vittoria ai danni del Genoa.

La partita

Dopo un avvio così e così degli azzurri, enfatizzato anche dall’uscita forzata per infortunio di Lobotka, il Napoli è riuscito a rialzare la partita. Cambi azzeccati da parte di Conte che con gli ingressi di Spinazzola e De Bruyne, ha rialzato una partita che sembrava difficile.

Preoccupazioni per Lobotka che esce al minuto 42 toccandosi la zona dell’inguine. Starà a riposo (anche per la sosta nazionali) in attesa di recuperare per le prossime sfide di campionato.

Le dichiarazioni del mister

Antonio Conte si è espresso su diverse tematiche nel post-partita ai microfoni di Sky.

“Le fatiche europee hanno condizionato? Stiamo facendo un percorso sconosciuto, come continuo a dire questo sarà un anno complesso per noi, col fatto di giocare la Champions. Forse ancora non tutti sono pronti, devono carburare ed entrare in determinate dinamiche”.

Poi ha continuato parlando dell’attacco: “Neres era alla prima da titolare, si è impegnato ma ci ha abituato a fare prove importanti: oggi aveva il motore un po’ ingrippato ma ci sta. Politano era reduce da un tour de force ed era stanco”.

“Lobotka è scivolato sul terreno e si è aperto, ha avvertito una fitta in zona pube-adduttori. Dev’essere valutato”.

Conte ha poi fatto una valutazione sull’attitudine del Genoa: “Inevitabile che chiunque giochi con il Napoli lo faccia centuplicando le energie, abbiamo uno scudetto sulla maglia. Il Genoa ha giocato uomo su uomo come facevamo noi, loro nel primo tempo nell’unica occasione hanno segnato poi abbiamo iniziato ad attaccare bene la loro linea. Ho detto ai ragazzi che in partite come queste di non mollare e di continuare a stare sul pezzo fino alla fine”.

Conte ci tiene a sottolineare anche il periodo non felice di Scott McTominay: “Noi abbiamo calciatori che nel ritmo ci danno impulsi, Frank come McTominay che sta un po’ faticando hanno fatto una buona prestazione”.