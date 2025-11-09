PUBBLICITÀ
Napoli in crisi, smentite le voci di esonero: la decisione del Napoli su Conte

Dopo lo 0‑2 subito a Bologna, la panchina di Antonio Conte alla guida del Napoli era stata indicata come a rischio. Tuttavia, fonti di Sky Sport riferiscono che non sono in corso riflessioni da parte della società. Dal club trapela soddisfazione per la squadra e la convinzione che la sconfitta sia semplicemente un errore di percorso, in attesa di una pronta reazione. 

