Napoli in crisi, smentite le voci di esonero: la decisione del Napoli su Conte

Dopo lo 0‑2 subito a Bologna, la panchina di Antonio Conte alla guida del Napoli era stata indicata come a rischio. Tuttavia, fonti di Sky Sport riferiscono che non sono in corso riflessioni da parte della società. Dal club trapela soddisfazione per la squadra e la convinzione che la sconfitta sia semplicemente un errore di percorso, in attesa di una pronta reazione.