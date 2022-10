Napoli, incidente a catena: auto finisce contro il muro di un’abitazione

Ancora un altro incidente, per fortuna senza conseguenze gravi, nella strada maledetta. Siamo nella zona ospedaliera, precisamente in via Camaldolilli. Per cause ancora da accertare il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo dell’auto ed è andato a tamponare una Fiat 500X facendola sbattere contro il muro di un’abitazione. Sul posto gli agenti della municipale per i rilievi del caso e un’ambulanza per soccorrere il ferito della Fiat 500. Per fortuna ha riportato solo contusioni, ma non gravi.