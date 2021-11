Napoli, lite in famiglia finisce a coltellate: zio e nipote in ospedale

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno denunciato un 45enne. Era in casa e discuteva animatamente con un conoscente, un giovane di appena 17 anni. Quando ha impugnato un coltello, lo zio del ragazzo, un 46enne di via Ventaglieri, si è lanciato nella mischia per dividerli ed è stato colpito con due coltellate. Il 17enne e lo zio sono stati trasportati al pronto soccorso del Pellegrini dove sono stati ritenuti guaribili rispettivamente in 20 e 30 giorni. L’aggressore risponderà di lesioni personali aggravate. Ancora da chiarire le motivazioni che hanno acceso la discussione.

ARTICOLO CORRELATO \ Litiga per un posto auto, ragazza ferita con tre coltellate a Marano

Una ragazza di 34 anni, residente nella provincia di Napoli, è stata ferita con tre coltellate durante quella che sembra una lite per un posto auto conteso; soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 118, è stata accompagnata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. È accaduto nel pomeriggio del 19 ottobre, intorno alle 16, in via Campana, nel tratto che ricade nel popoloso comune di Marano di Napoli. La donna è stata raggiunta da tre fendenti, uno dei quali all’osso sacro.

Sul posto e in ospedale sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, che hanno avviato le indagini; accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica e per risalire all’identità del responsabile, che potrebbe avere agito anche col supporto di altre persone. Al momento l’ipotesi che sembra emergere dai primi elementi è che si sia trattato dell’epilogo di un litigio, nato da una banale discussione per un parcheggio. La vittima avrebbe discusso con una persona e successivamente sarebbe stata aggredita da alcuni parenti di questa, uno dei quali armato di un coltellino. I militari in queste ore stanno ascoltando anche alcuni residenti, che potrebbero avere assistito alla scena.