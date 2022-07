Stamattina un 61enne di Napoli è stato trovato impiccato ad una impalcatura in un cantiere in via Cavour. La notizia è stata riportata dal sito Pozzuoli21. La tragica scoperta è stata condotta da un passante poco prima delle 8. Nel Rione Terra sono giunti i carabinieri e i soccorritori del 118. L’uomo è in corso di identificazione, infatti, i militari stanno svolgendo le prime indagini del caso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI