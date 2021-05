Ritorna la 'movida' a Napoli, persone in strada senza mascherine: 55 multati

Sono 55 le persone che hanno sanzionato i carabinieri nell’ambito dei controlli anti-Covid. I militari hanno sanzionato chi era in strada senza mascherina e a chi non rispettava il coprifuoco. Nella serata del primo maggio, inoltre, nei quartieri Chiaia e Mergellina i carabinieri sono intervenuti a ridosso delle 22 per sensibilizzare alla chiusura gli svariati pub, ristoranti e pizzerie che ancora servivano la clientela.

I controlli

Multe anche per i cittadini che non hanno rispettato il coprifuoco ed hanno continuano a consumare in strada, anche dopo la chiusura delle attività. I controlli continueranno anche nella giornata di oggi e si concentreranno soprattutto nelle aree dove il rischio assembramenti è più alto.