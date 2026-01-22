Napoli, non solo Lukaku: Conte spera di recuperare altri 2 big per la Juventus

PUBBLICITÀ

Il Napoli si avvicina alla sfida più attesa del weekend: domenica all’Allianz Stadium va in scena Juventus-Napoli, una partita che pesa tantissimo nella corsa ai piani alti della classifica di Serie A. Per Antonio Conte, grande ex della gara, l’obiettivo è presentarsi a Torino con il maggior numero possibile di uomini a disposizione.

Dopo aver ritrovato Romelu Lukaku, tornato tra i convocati nell’ultima uscita europea, l’attenzione dello staff azzurro è ora concentrata su Alex Meret e Frank Zambo Anguissa, entrambi sempre più vicini al rientro.

Il centrocampista camerunese sta smaltendo la lombalgia che aveva rallentato il suo ritorno in campo dopo la lunga assenza causata dalla lesione al bicipite femorale. Uno stop pesante che lo aveva tenuto fuori da novembre, costringendolo a saltare numerose partite. Le sensazioni, però, sono in miglioramento e i prossimi allenamenti saranno decisivi.

Situazione simile per Meret, alle prese con gli ultimi fastidi alla spalla sinistra. Il portiere azzurro viene monitorato giorno dopo giorno e il suo recupero rappresenterebbe un rinforzo importante in vista di una trasferta complicata come quella di Torino.

Conte incrocia le dita: recuperare Meret e Anguissa significherebbe aggiungere esperienza, equilibrio e personalità in una sfida che può indirizzare una fetta significativa della stagione del Napoli.