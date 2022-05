Napoli, arrivano i semafori intelligenti: multe automatiche in caso di infrazione

Il traffico a Napoli? Destinato ad essere soltanto un ‘brutto’ ricordo grazie ai nuovi semafori intelligenti. Questi avranno delle telecamere incorporate, predisposte per fare multe a chi passo col rosso o, ancora, sulle corsie preferenziali destinate ai mezzi pubblici. Da tempo il Comune di Napoli ha iniziato l’installazione dei nuovi sistemi ‘smart‘, che come obiettivo si pongono la rivoluzione della mobilità a Napoli. In alcune zone della città, infatti, è possibile già notare una strana sfera montata sopra i semafori. Si tratta di una telecamera spira virtuale: registra i passaggi agli incroci e identifica il tipo di veicolo. I nuovi sistemi saranno collegati anche ai Gps dei bus pubblici, per agevolarli e ridurre le attese alle fermate.

“Le telecamere – spiegano da Anm – sono equipaggiate con una tecnologia che consente anche di fare le multe”. I dispositivi consentiranno una videosorveglianza e un controllo più efficace della città. Ci saranno protocolli rigidi per la tutela della privacy. A scriverlo è Fanpage (qui l’articolo).

Un progetto da cinque milioni di euro

Il progetto è del Comune di Napoli, affidato all’area trasporto pubblico, guidata dal dirigente Giuseppe D’Alessio. Finanziato con i fondi del Pon Metro del 2018, ha un valora di 5 milioni di euro per installare le telecamere in grado di regolare i flussi del traffico. La società vincente dell’appalto è una ATI costituita – come spiega Fanpage – tra due grandi società del settore, che ha subappalto ad una società del territorio. ANM è stata individuata invece come gestore della manutenzione delle infrastrutture semaforiche e le è stato assegnato, inoltre, un ruolo sullo sviluppo, progettazione e realizzazione dei sistemi ITS in ambito urbano.

L’intervento prevede di rimettere a nuovo tutti i 270 semafori della città, ma anche di installarne nuovi. In tutto, saranno sostituiti 73 agli incroci e 79 regolatori pedonali, con impianti centralizzabili. In rete saranno messi tutti gli impianti con un sistema di ultima generazione, e saranno installate 411 telecamere negli incroci. Negli incroci principali ci saranno 39 telecamere superintellingenti.