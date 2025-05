Napoli, occhio al centrocampo: i cambi tattici potrebbero incidere sul mercato

PUBBLICITÀ

E’ stato il reparto dove il Napoli è sembrato essere più corto sin dall’inizio della stagione, nonostante ciò il centrocampo azzurro ha racimolato numeri da urlo. Scott McTominay e Zambo Anguissa hanno messo a segno rispettivamente, 12 e 6 gol in campionato, rusultando decisivi nella vittoria dello scudetto.

Bene anche Lobotka e Gilmour che se l’è cavata quando ha dovuto sosituire il forte regista slovacco. Sono, invece, mancate le alternative alle mezzali, con il solo Billing, arrivato nel mercato di gennaio, che ha contribuito alla causa.

Nella prossima non ci serà probabilmente Anguissa, cercato in Premier ma attratto dalle sirene e dai petroldollari arabi. McTominay potrebbe, invece, giocare di fianco a Lobotka (per il quale si sono informate timidamente Barcellona e Atletico Madrid), arretrando così il raggio di azione, quanto meno in fase di impostazione nelll’ipotesi di un 4-2-3-1 più aggressivo. Certo di restare anche Billy Gilmour, così come è certo che arriverà un altro centrocampista più idoneo a giocare in una mediana a 2, non è escluso che alla fine possa tornare Billing, il cui prestito scadrà tra qualche giorno.

