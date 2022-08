Il Napoli perde pezzi, Fabian Ruiz verso l’addio: 2 squadre pronte

Continua lo smantellamento della vecchia guardia del Napoli, infatti, secondo La Gazzetta dello Sport anche Fabian Ruiz lascerà la squadra azzurra. Dunque in partenza un altro protagonista degli anni scorsi come Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens.

La sua assenza ieri nel match amichevole tra Napoli ed Espanyol si è fatta sentire. Fabian, contratto in scadenza nel 2023, non è stato preservato per ragioni di mercato ma per dare anche a lui un segnale che il Napoli non intende prenderlo in considerazione in assenza di rinnovo. D

Di conseguenza, da giorni l’entourage dello spagnolo sta cercando una soluzione – vale a dire un club che porti al Napoli i 30 milioni richiesti per lasciar partire il centrocampista. Al momento ci sono due piste in ballo, e la più calda porta verso il Paris Saint Germain, in netto vantaggio sul Manchester United.