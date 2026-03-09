Napoli, ritorno al passato per il rush finale: l’idea di mister Conte

PUBBLICITÀ

Antonio Conte pensa a una nuova svolta tattica per il suo Napoli. Dopo mesi trascorsi con il 3-4-2-1, il tecnico azzurro starebbe valutando un cambio di modulo per dare maggiore qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva della squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea dell’allenatore sarebbe quella di tornare alla formula che in passato ha garantito solidità ed equilibrio al centrocampo partenopeo: il 4-1-4-1 con la presenza dei cosiddetti “Fab Four”, un quartetto capace di unire fisicità, tecnica e inserimenti.

Il fulcro del sistema resterebbe Stanislav Lobotka, chiamato a svolgere il ruolo di regista davanti alla difesa. Davanti allo slovacco agirebbe una linea di quattro centrocampisti composta da Scott McTominay, André-Frank Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne e Matteo Politano.

McTominay verrebbe schierato sul lato sinistro della linea mediana, con il compito di garantire dinamismo e inserimenti senza palla, mentre Politano occuperebbe la corsia opposta, offrendo ampiezza e qualità nell’uno contro uno. Al centro, invece, la fisicità di Anguissa e la classe di De Bruyne rappresenterebbero il vero motore creativo della squadra.

Il nuovo assetto permetterebbe al Napoli di avere maggiore densità nella zona centrale del campo, mantenendo allo stesso tempo la possibilità di allargare il gioco sulle fasce e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti.

L’obiettivo di Conte è chiaro: ritrovare quella imprevedibilità offensiva e quella qualità nella gestione del pallone che avevano reso il Napoli particolarmente efficace nelle sue migliori versioni stagionali. Il possibile ritorno al 4-1-4-1 rappresenterebbe dunque un tentativo di rilanciare la squadra nella fase decisiva della stagione.