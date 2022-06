Napoli saluta Antonio Capezzuto, grande imprenditore ed esemplare padre di famiglia

Grande marito, padre e nonno ed anche un grande lavoratore. Napoli in lutto per Antonio Capezzuto. Il noto imprenditore nel settore della pelletteria si è spento. A salutarlo ai funerali, celebrati nella chiesa di San Vincenzo alla Sanità, c’erano tantissime persone, segno che lui ha fatto del bene veramente. Nel corso della sua vita, infatti, ha aiutato molti ragazzi che stavano per strada e li ha inseriti nel lavoro. A dargli l’ultimo saluto c’erano tutti i suoi ex dipendenti, gli attuali dipendenti, tutti i commercianti che in vita lo hanno conosciuto, amici cari e parenti.

La famiglia per lui era alla base di tutto. Non era solo un capo ma anche un grande amico e confidente. Anche sui social ci sono testimonianze commoventi: “Avevo solo 17 anni e sono venuta a lavorare nella vostra azienda, sembra ieri. Non potevo trovare un titolare migliore, ho pianto tanto ma mi è servito per crescere. Oggi tutto quello che sono lo devo al vostro insegnamento. Siete stato il mio maestro di vita, non vi dimenticherò mai”, scrive Marinella sui social.