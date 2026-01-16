Napoli-Sassuolo, la decisione di Conte su Neres e la sorpresa Vergara

PUBBLICITÀ

Il Napoli ha proseguito anche oggi il lavoro a Castel Volturno alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. L’ultimo dubbio della vigilia è stato sciolto: David Neres sarà regolarmente convocato e dunque a disposizione di Antonio Conte.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno brasiliano non sarebbe ancora pronto per partire dall’inizio. Le sue condizioni non sono al top, come emerso anche nella mezz’ora giocata contro il Parma, motivo per cui Conte dovrebbe inizialmente lasciarlo in panchina, gestendone l’impiego a gara in corso.

PUBBLICITÀ

Al suo posto – riferisce il giornalista Francesco Modugno – sta prendendo sempre più quota l’ipotesi di Antonio Vergara dal primo minuto. Una scelta che sarebbe legata anche alla necessità di concedere un turno di riposo a Matteo Politano, apparso particolarmente sollecitato nelle ultime uscite.

Sulla corsia opposta, invece, dovrebbe toccare a Eljif Elmas, pronto a garantire qualità e inserimenti in fase offensiva. Conte sembra dunque orientato a un tridente rinnovato sulle fasce, con Neres pronto a subentrare nella ripresa per dare freschezza e imprevedibilità all’attacco azzurro.