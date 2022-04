Napoli, si ripete il Miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto subito

Niente attesa a Napoli per il miracolo di maggio di San Gennaro: pochi istanti fa sono state estratte dalla cassaforte le ampolle contenenti il sangue del patrono, che era già liquefatto contrariamente al solito. Ora le reliquie saranno comunque portate in processione dal duomo alla basilica di Santa Chiara, riprendendo così il corteo sacro che da secoli si svolge nel sabato precedente la prima domenica di maggio. La processione manca da tre anni: nel 2019 non si tenne causa maltempo, negli ultimi due anni a causa dell’emergenza Covid.

Napoli, miracolo di San Gennaro: dopo tre anni la processione ma senza busti [ARTICOLO 26/04/2022]

Dopo tre anni di stop riprende la processione di San Gennaro che accompagna il primo dei tre miracoli della liquefazione del sangue del patrono di Napoli. La processione parte dal Duomo di Napoli e proseguirà per le strade del centro della città.

Il corteo di dedizione al Santo Patrono della città di Napoli, parte dal Duomo e attraverso le strade del centro storico raggiungerà la Basilica di Santa Chiara. La processione si tiene tradizionalmente il sabato che precede la prima domenica di maggio, quest’anno quindi si terrà sabato 30 aprile. La processione non viene svolta da tre anni, nel 2019 per l’emergenza clima e nel 2020 e 2021 per l’emergenza covid. Quest’anno tornerà per la gioia di tutti i fedeli e di chi è affezionato alle tradizioni del centro città.

Le modifiche alla Processione

Anche quest’anno però ci saranno delle modifiche per far si che la processione sia svolta in piena sicurezza. Il corte vedrà in prima fila l’arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia, affiancato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il sindaco presenzierà in qualità di presidente della Deputazione di San Gennaro. L’organismo laico della Deputazione di San Gennaro, che gestisce la Cappella del Tesoro di San Gennaro, è di diritto presieduto dal primo cittadino di Napoli. Il corteo dovrebbe partire per le 17 circa dalla cattedrale del Duomo e si dirigerà direttamente alla cattedrale di Santa Chiara. La processione non passerà quindi, come da tradizione, per Forcella.

La modifica del percorso non sarà l’unico cambiamento attuato per allineare la processione alle norme, anche i partecipanti saranno diminuiti. Le autorità aspetteranno il corteo fuori la cattedrale di Santa Chiara, non parteciperanno quindi alla processione. Verranno trasportati solo il busto di San Gennaro e le sue reliquie, contenenti l’ampolla con il sangue del quale si attende il miracolo. Non saranno trasportati quindi i busti dei Santi Compatroni.

L’intera processione dovrebbe durare circa un’ora, l’arrivo è infatti previsto per le 18. Solo all’arrivo alla cattedrale di Santa Chiara l’arcivescovo annuncerà l’eventuale miracolo, tramite il tradizionale sventolamento del fazzoletto bianco da parte di un membro della Deputazione.