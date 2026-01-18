Napoli: si sblocca il mercato, vicine le cessioni di Lang e Lucca

PUBBLICITÀ

Il Napoli sta per concretizzare due importanti operazioni in uscita che potrebbero sbloccare il mercato in entrata per la squadra di Antonio Conte. Il club partenopeo è infatti ad un passo dal cedere Noa Lang e Lorenzo Lucca, due pedine che finora non hanno trovato continuità in azzurro e che ora potrebbero salutare già in questa sessione di gennaio.

Per Lorenzo Lucca, il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, con diverse opzioni sul tavolo per il futuro dell’attaccante. Per Noa Lang, le trattative per un trasferimento in Turchia con il Galatasaray sono avanzate, con il giocatore pronto ad accettare un contratto importante.

Cosa significa per il mercato del Napoli

Una volta formalizzate queste due uscite, la società potrà finalmente muoversi sul mercato in entrata, rispettando le regole della sessione di gennaio. Tra i nomi più chiacchierati per rinforzare l’attacco spuntano Raheem Sterling e Youssef En-Nesyri, profili di alto livello in grado di dare maggiore qualità e profondità alla rosa.

Il doppio addio di Lang e Lucca rappresenta non solo uno sfoltimento della squadra, ma anche un’opportunità per ridisegnare l’attacco secondo le idee di Conte, puntando su giocatori già pronti e capaci di incidere da subito nelle competizioni nazionali ed europee.