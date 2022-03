Sparatoria all’esterno del Vecchio Pellegrini, arrestati 6 giovani: due sono minorenni

Cinque giovani, di cui due minorenni, sono stati fermati su decisione della DDA di Napoli. Questi ultimi sono indagati per essere alcuni dei protagonisti della sparatoria nel quartiere Montesanto a Napoli, nella notte tra il 23 ed il 24 febbraio. In quella occasione ritrovati 10 bossoli in strada davanti all’ingresso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Inoltre, anche un foro sulla saracinesca della tabaccheria di fronte al nosocomio.

Gli investigatori sono ancora a lavoro per individuare le altre persone coinvolte. Come emerso dalle indagini, due dei fermati – più un altro giovane – sarebbero accusati di aver commesso la rapina di un Rolex, alcuni giorni prima dei fatti. Si lavora per capire se i due episodi sono collegati.

La Polizia è riuscita a bloccare due degli indagati (tra questi, uno dei minorenni) mentre viaggiavano, a bordo di uno scooter, con targa nascosta. I due erano armati con una pistola 357 magnum, con matricola abrasa.