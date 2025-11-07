PUBBLICITÀ
Napoli, Spinazzola e Gilmour in forte dubbio per Bologna, ma c’è una buona notizia

Luciano Mottola
Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour restano in forte dubbio per la sfida di domenica tra Bologna e Napoli. I due, fermi dopo gli infortuni subiti in Napoli-Como e assenti in Champions, saranno valutati fino all’ultimo a Castel Volturno. Al loro posto pronti Lobotka e uno tra Olivera e Gutierrez.
C’è però una piccola nota positiva in questa vicenda: Spinazzola e Gilmour, in caso di mancata convocazione per Bologna, difficilmente potrebbero rispondere alle convocazioni dei rispettivi Ct per i prossimi impegni con le nazionali.

In tal caso avrebbero la possibilità di poter redupare senza fretta e superare gli acciacchi ed essere al pieno della condizione alla ripresa del campionato,

