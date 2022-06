Napoli. Strappa il cellulare dalle mani di una ragazzina, scippatore bloccato dai passanti

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno tratto in arresto un pluripregiudicato napoletano di 47 anni responsabile del furto del telefono cellulare ai danni di una minore. Lo scippo è avvenuto nei pressi della Galleria Principe di Napoli dove gli agenti della Unità Operativa Stella hanno intercettato l’autore del furto attorniato da numerose persone che tentavano di bloccarlo. Il soggetto ha immediatamente confessato lo scippo ed è stato denunciato a piede libero. La refurtiva recuperata è stata restituita alla giovane che, in quanto minorenne, è stata poi affidata ai genitori mentre il Magistrato di Turno disponeva per l’autore del furto la denuncia a piede libero. Successivamente il GIP ha disposto l’arresto, eseguito dagli agenti della Unità Operativa Coordinamento Autorità Giudiziaria che hanno condotto l’uomo presso il carcere di Poggioreale.

Tra Via Roma e Via Del Seggio si concentra il cuore della movida della città di Aversa, e purtroppo accadono spesso brutti episodi. Poteva finire in tragedia quanto successo ieri sera, ed a riportare l’accaduto è il consigliere regionale Francesco Borrelli: “Un signore in una Matiz nera ha afferrato la borsa e l’ha trascinata per più di 10 metri rischiando la tragedia – ha segnalato al consigliere regionale di Europa Verde il fidanzato della vittima – Per fortuna ha riportato solo una ferita alla gamba. Abbiamo sporto denuncia, ma dai filmati la targa non è leggibile. Aversa, nel weekend, accoglie un enorme flusso di persone dai comuni limitrofi essendo il centro della movida. Ma in giro ci sono troppi pochi controlli. Siamo in piena emergenza, i malviventi hanno capito che le istituzioni non ci sono, non c’è nessuno a proteggere la brava gente, gli onesti cittadini, che per una borsa rischiano la vita”.

“Immagini sconcertati: poteva essere un omicidio”

“Le immagini che ci hanno mostrato dello scippo sono sconcertanti. Una violenza inaudita, in pieno centro cittadino, e per una semplice borsa. Questo delinquente ha agito con crudeltà mettendo in conto che poteva uccidere la sua vittima per una semplice borsa. L’escalation di violenza e criminalità, nei nostri territori, è a livelli altissimi. I delinquenti non hanno alcun freno e per pochi spicci rischiano di ammazzare una persona con violenza e senza alcuna pietà. Quanto successo ad Aversa è gravissimo, per questo abbiamo sollecitato anche noi le forze dell’ordine ad individuare quest’auto che, da mesi, sta mettendo a segno colpi simili a quanto ci hanno segnalato. Aversa è un centro nevralgico della provincia di Caserta che nel weekend attira migliaia di persone. Occorre assolutamente un piano di controllo migliore rispetto ad oggi e un aumento consistente dei controlli”.

LA PIAGA DEGLI SCIPPI

Purtroppo quella della rapina della borsa alle donne, di ogni età, è una pessima abitudine che, nonostante le sanzioni e gli interventi della giustizia, è un cancro che si fa fatica ad estirpare. Non più tardi di due settimane fa, è accaduto un episodio simile ad una ragazza minorenne nell’area nord di Napoli.