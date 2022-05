Tentato scippo con ‘strascino’ tra Giugliano e Villaricca, 14enne finisce in ospedale

Attimi di paura sono stati vissuti nel pomeriggio di ieri tra Giugliano e Villaricca all’altezza dell’Istituto Siani. Erano circa le 17.30 quando, una ragazzina di 14 anni, come denunciato sul gruppo Facebook Giuglianesi Orgogliosi: “E’ stata agganciata, strattonata e quasi trascinata con il braccio nella macchina per portarla chi sa dove” da uno sconosciuto.

La giovane studentessa del Marconi stava uscendo da scuola quando si è vista affiancare in auto da un uomo adulto, con il volto coperto fino agli occhi. Fortunatamente, le grida della 14enne hanno spinto qualche passante ad intervenire, facendo scappare il male intenzionato da via Giancarlo Siani. La giovane è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere perché ha riportato lividi sul braccio e graffi sul volto. La famiglia ha denunciato il tutto alle autorità giudiziarie. Purtroppo, come confermato su Facebook dalla mamma, la piccola è in stato di choc e al momento non ricorda nulla.

I COMMENTI DEI FAMILIARI

Tra i commenti apparsi sotto il post Facebook del gruppo Giuglianesi Orgolgiosi anche quelli della mamma della giovane vittima: “Si tratta di mia figlia purtroppo, e non posso dirvi che macchina aveva perché non si ricorda nulla dalla paura che si è presa, dobbiamo fare solo molta attenzione perché sto mostro lo potrebbe fare ancora e non immaggino nemmeno se riusciva a portarsela oggi io e la mia famiglia dove stavamo a piangere”.

Ad un utente che chiedeva quale fosse la macchina del maleintenzionato, ha risposto la zia della 14enne: “Purtroppo non ricorda niente proprio, sta troppo traumatizzata e non riesce a ricordare”.