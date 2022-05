Napoli. Guida la moto con droga addosso, tampona un’auto e insulta il conducente poliziotto

Ha tamponato un’auto mentre era in sella al suo scooter, poi ha inveito contro il conducente le mezzo a 4 ruote. Scoprendo, soltanto dopo, che quest’ultimo fosse un poliziotto. L’agente, una volta sceso e qualificatosi, ha perquisito il centauro e l’ha trovato in possesso di droga. Per questo motivo un ragazzo è finito in manette nel pomeriggio di ieri in via Generale Pianell, nel quartiere napoletano dell’Arenaccia.

Il poliziotto era in borghese ed a bordo della propria automobile, mentre stava raggiungendo la stazione di polizia per prendere servizio. Su via Pianell è avvenuto il tamponamento, con un motociclo che gli è improvvisamente finito addosso. A quel punto il ragazzo ha iniziato ad insultarlo, poi scoprendo che si trattasse di un agente. Quando però era ormai troppo tardi: quest’ultimo infatti l’ha trovato con una busta con 8 involucri da 12,67 grammi di marijuana e 45 euro. La sostanza è stata ritenuta il provento della vendita di droga.

I successivi controlli nell’abitazione del giovane hanno portato al rinvenimento di altre buste con 66,67 grammi di hashish. F.E., napoletano 20enne, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il veicolo con il quale aveva tamponato il poliziotto è sotto sequestro. Per fortuna nell’incidente nessuno ha riportato gravi ferite.