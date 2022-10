Questa notte verso l’1.00 i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti a via Scarpetta angolo via Provinciale Botteghelle di Portici per una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco. Pare che poco prima ignoti avessero esploso in aria alcuni colpi per poi fuggire. Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 2 bossoli calibro 9×21. Al momento non si registrano feriti nè tantomeno danni a cose. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.