Macabra scoperta a Napoli, uomo vive con topi di fogna in un tugurio: ricoverato per i morsi

Viveva insieme ai topi di fogna in un tugurio, sommerso dai rifiuti. Per questo, un uomo di Napoli, ha ricevuto i soccorsi da un’ambulanza del 118. Il personale sanitario lo ha trovato pieno di ferite, causate proprio dai morsi dei roditori, che l’hanno costretto a cure approfondite in ospedale, dov’è ricoverato. La scoperta è avvenuta a Capodimonte, mentre a chiamare l’autombulanza sono stati i vicini quando hanno scoperto della situazione di disagio.

Giunti sul posto, gli operatori del 118 si sono ritrovati davanti una scena terribile. L’uomo, mentalmente labile, viveva da solo in un sottoscala infestato da topi di fogna. Sul suo corpo, i sanitari hanno ritrovato diverse ferite causate proprio dai morsi degli animali. Dopo le prime cure, l’uomo è stato recuperato e portato subito in ospedale per essere medicato e sottoposto ad ulteriori accertamenti.