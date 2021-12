Napoli. Turisti reagiscono alla rapina dell’orologio, malvivente arrestato dalla polizia

Avrebbe provato a sottrarre con violenza un orologio di alta gamma indossato da un turista, arrestato. Non è riuscito nell’intento di rapinarlo soltanto grazie alla pronta reazione della vittima e della sua compagna.

Il tentativo di scippo in motorino

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il rapinatore, in sella ad un motociclo e insieme a complici ancora in corso di identificazione, avrebbe provato a sottrarre con violenza l’orologio di valore indossato dall’uomo. A fermarlo dal tentativo di rapina, solo la pronta reazione della vittima e della sua compagna.

L’arresto in seguito alla tentata rapina

Su delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che nella serata di ieri la Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli ha emesso l’ordinanza nei confronti di un napoletano di 27 anni. L’uomo è gravemente indiziato di una tentata rapina perpetrata la sera del 18 ottobre 2021, in Via Capodimonte, ai danni di una coppia di turisti.

Le indagini condotte dalla Polizia

Il provvedimento compendia gli esiti di un’articolata attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Napoli. Questa ha permesso di acquisire un grave compendio indiziario nei confronti dell’indagato, il quale – a bordo di motociclo e in concorso con altri soggetti in corso di identificazione – avrebbe provato a sottrarre con violenza un orologio di alta gamma indossato dall’uomo. La vittima – un turista -, insieme alla sua compagna, ha potuto sventare il tentativo di rapina solo grazie ad una tempestiva reazione.

Le autorità sono risalite all’identità dell’indiziato

Le autorità hanno condotto le indagini attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. In questo modo, hanno potuto procedere con gli accertamenti sulle targhe e sui transiti. Fondamentali le dichiarazioni rese dalle persone presenti ai fatti, che hanno consentito di cristallizzare le varie fasi dell’episodio delittuoso e di risalire all’identità di uno dei presunti responsabili.