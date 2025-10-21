Ritrovata un’urna funebre al rione Traiano, era tra i cassonetti

PUBBLICITÀ

Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, dal personale dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia locale. Gli agenti, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno avviato le procedure previste e contattato immediatamente la dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune.

Su sua disposizione, l’urna è stata affidata al personale del cimitero di Soccavo e sarà custodita nell’area destinata alla conservazione delle salme non identificate, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. L’ufficio di Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Soccavo ha, inoltre, redatto apposita informativa dell’accaduto per consentire gli accertamenti necessari a risalire all’origine e alla titolarità dei resti rinvenuti.

PUBBLICITÀ