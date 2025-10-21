PUBBLICITÀ
HomeCronacaRitrovata un'urna funebre al rione Traiano, era tra i cassonetti
CronacaCronaca locale

Ritrovata un’urna funebre al rione Traiano, era tra i cassonetti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Urna funebre abbandonata al rione Traiano, ritrovata tra i cassonetti
Urna funebre trovata in strada a Napoli
PUBBLICITÀ

Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, dal personale dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia locale. Gli agenti, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno avviato le procedure previste e contattato immediatamente la dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune.

Su sua disposizione, l’urna è stata affidata al personale del cimitero di Soccavo e sarà custodita nell’area destinata alla conservazione delle salme non identificate, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. L’ufficio di Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Soccavo ha, inoltre, redatto apposita informativa dell’accaduto per consentire gli accertamenti necessari a risalire all’origine e alla titolarità dei resti rinvenuti.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati