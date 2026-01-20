“Assumeremo 200 vigili urbani”, l’annuncio del sindaco Manfredi

PUBBLICITÀ

Giornata di festa per la Polizia Locale di Napoli che celebra oggi, nella ricorrenza del patrono San Sebastiano Martire, il 165° anniversario della Fondazione del Corpo. Questa mattina, nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli in Piazza Municipio, alla funzione religiosa officiata dal cardinale Domenico Battaglia erano presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il prefetto Michele Di Bari ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni cittadine, a testimonianza del riconoscimento verso il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini del Corpo.

La cerimonia è stata l’occasione per sottolineare l’impegno della Polizia Locale, che da oltre un secolo e mezzo opera sul territorio come presidio di legalità e sicurezza, e riaffermare l’importanza del servizio quotidianamente reso alla cittadinanza attraverso attività di controllo del territorio e di contrasto all’illegalità.

L’attività della polizia municipale nel 2025

Solo nell’ultimo anno gli agenti diretti dal comandante Ciro Esposito hanno condotto un’intensa attività operativa, con quasi 500mila verbali elevati, oltre 3mila patenti ritirate e circa 4.700 sinistri stradali rilevati. A questi si affiancano controlli serrati nei confronti dei parcheggiatori abusivi (338 violazioni accertate su quasi 1300 verifiche) e migliaia di interventi su occupazioni di suolo pubblico e strutture ricettive.

Al termine della celebrazione sono stati consegnati gli attestati di merito agli agenti che si sono particolarmente distinti per impegno e professionalità.

“La Polizia Locale è oggi uno strumento fondamentale per la gestione delle città, per garantire la trasparenza amministrativa e governare i processi di cambiamento delle nostre comunità – ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi -. Assumeremo 200 nuovi vigili urbani dopo l’approvazione del bilancio, è un Corpo che svolge un compito importante e impegnativo sul fronte della sicurezza supportando le forze dell’ordine, ma che sta cambiando. C’è bisogno di una riforma attesa da tempo e di un maggior numero di uomini e risorse economiche per poter svolgere queste funzioni con efficacia”.

“L’attività del Corpo in città è ormai ben caratterizzata – ha evidenziato il comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito – e non è soltanto quella di elevare contravvenzioni, o fare arresti e sequestri. Il nostro compito è anche di supportare i numerosi grandi eventi che si svolgono in città, come così le attività di Protezione Civile che sono fondamentali per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.

“Siamo tutti chiamati a riflettere sul senso della vostra missione – ha affermato il cardinale Domenico Battaglia nella sua omelia – questa festa significa avere il coraggio di essere fedeli al proprio sogno e al proprio ideale. Vi auguro di non arrendervi mai e di continuare a sporcarvi le mani in nome della giustizia e della pace. Siate luce per tanti!”.