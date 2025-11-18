Nasce a Giugliano ‘Nonnina Trattoria & Pizzeria’, la tradizione napoletana tramandata da due amici

PUBBLICITÀ

Nasce a Giugliano ‘Nonnina Trattoria & Pizzeria’, da un’idea di Antonio e Giovanni, due giovani ragazzi che, dopo aver fatto tanta gavetta rispettivamente in ambito ristorativo e in ambito contabile, hanno deciso di creare questo micro-cosmo dove la cucina tradizionale napoletana della nonna la fa da padrone.

Un format simpatico nato per gioco ma anche per necessità di dar voce a idee tradizionali ma immortali.

Giovanni e Antonio sono due coetanei di 27 anni, i due amici dai tempi delle elementari hanno fatto della loro amicizia la loro stessa forza.

Il locale si trova a Giugliano in Campania al Corso Campano 571, la cucina è quella tradizionale classica napoletana, la qualità già da come si evince dalle recensioni ricevute in meno di una settimana di apertura, è altissima. La pizza invece a differenza di tutte le pizzerie moderne che adottano la pizza a cornicione alto, è una pizza a ruota di carro, simbolo della cultura classica napoletana con un impasto leggero friabile e ad alta digeribilità.

La location si presenta ben allestita, con un tocco di classe in più rispetto ad una classica trattoria-pizzeria. Nonnina Trattoria & Pizzeria offre possibilità di asporto e consegna a domicilio sia a pranzo che a cena e sia del reparto pizzeria sia del reparto trattoria.

Un buon auspicio per questi giovani che hanno il coraggio di mettersi in gioco.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=61581715155124

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/nonnina_trattoriapizzeria/

WHATSAPP: 327 238 7102