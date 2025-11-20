Nasconde il cadavere della madre e si traveste da lei per incassare la pensione, scoperto e arrestato

PUBBLICITÀ

Per circa tre anni un 57enne di Borgo Virgilio, nel Mantovano, avrebbe tenuto nascosto in cantina il cadavere della madre senza denunciarne il decesso per continuare a incassare la sua pensione.

L’uomo sarebbe stato smascherato nella mattinata di ieri, mercoledì 19 novembre, dalla polizia locale, in seguito alla segnalazione di un addetto all’ufficio anagrafe davanti al quale si era presentato travestendosi da donna per il rinnovo della carta d’identità della madre defunta.

La vicenda è stata raccontata dal quotidiano locale La Voce di Mantova. Stando a quanto riportato, alcuni giorni fa il 57enne si sarebbe presentato presso l’ufficio anagrafe travestito da donna. All’anziana madre, infatti, era scaduta la carta d’identità e avrebbe dovuto rinnovarla. Una volta davanti allo sportello, l’addetto lo avrebbe riconosciuto e gli avrebbe fissato un secondo appuntamento per la visita.

Ieri mattina, però, il 57enne ha trovato nell’ufficio gli agenti della polizia locale. Colto da un presunto malore per essere stato smascherato, è stato trasportato in pronto soccorso. Nel frattempo, gli investigatori hanno controllato la sua abitazione di Borgo Virgilio. Il corpo senza vita della madre del 57enne è stato ritrovato in cantina. Secondo una prima valutazione del medico legale, sarebbe deceduta intorno al 2022 per cause naturali. Ulteriori conferme potranno arrivare da esami più approfonditi.

In base a quanto emerso, il 57enne avrebbe dunque nascosto il corpo dell’anziana madre senza denunciarne il decesso. In questo modo avrebbe continuato a incassare la sua pensione, che veniva accreditata ogni mese dall’Inps sul conto corrente della donna. All’uomo ora potranno venire contestate le ipotesi di reato di occultamento di cadavere e truffa.