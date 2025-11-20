PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleNasconde il cadavere della madre e si traveste da lei per incassare...
Cronaca nazionale

Nasconde il cadavere della madre e si traveste da lei per incassare la pensione, scoperto e arrestato

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Nasconde il cadavere della madre e si traveste da lei per incassare la pensione, scoperto e arrestato
Nasconde il cadavere della madre e si traveste da lei per incassare la pensione, scoperto e arrestato
PUBBLICITÀ

Per circa tre anni un 57enne di Borgo Virgilio, nel Mantovano, avrebbe tenuto nascosto in cantina il cadavere della madre senza denunciarne il decesso per continuare a incassare la sua pensione.

L’uomo sarebbe stato smascherato nella mattinata di ieri, mercoledì 19 novembre, dalla polizia locale, in seguito alla segnalazione di un addetto all’ufficio anagrafe davanti al quale si era presentato travestendosi da donna per il rinnovo della carta d’identità della madre defunta.

PUBBLICITÀ

Nasconde il cadavere della madre e si traveste da lei per incassare la pensione, scoperto e arrestato

La vicenda è stata raccontata dal quotidiano locale La Voce di Mantova. Stando a quanto riportato, alcuni giorni fa il 57enne si sarebbe presentato presso l’ufficio anagrafe travestito da donna. All’anziana madre, infatti, era scaduta la carta d’identità e avrebbe dovuto rinnovarla. Una volta davanti allo sportello, l’addetto lo avrebbe riconosciuto e gli avrebbe fissato un secondo appuntamento per la visita.

Ieri mattina, però, il 57enne ha trovato nell’ufficio gli agenti della polizia locale. Colto da un presunto malore per essere stato smascherato, è stato trasportato in pronto soccorso. Nel frattempo, gli investigatori hanno controllato la sua abitazione di Borgo Virgilio. Il corpo senza vita della madre del 57enne è stato ritrovato in cantina. Secondo una prima valutazione del medico legale, sarebbe deceduta intorno al 2022 per cause naturali. Ulteriori conferme potranno arrivare da esami più approfonditi.

In base a quanto emerso, il 57enne avrebbe dunque nascosto il corpo dell’anziana madre senza denunciarne il decesso. In questo modo avrebbe continuato a incassare la sua pensione, che veniva accreditata ogni mese dall’Inps sul conto corrente della donna. All’uomo ora potranno venire contestate le ipotesi di reato di occultamento di cadavere e truffa.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati