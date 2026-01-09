Nasconde la cocaina tra le foglie del parco, arrestato pusher tra le panchine

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Giambellino, hanno individuato il 24enne, all’interno del parco Antonietta Biffi, che si fermava ripetutamente vicino le panchine, per poi allontanarsi ed effettuare degli scambi presumibilmente di sostanza stupefacente, con altri uomini.

Dopo aver ricevuto il denaro, si spostava vicino un cumulo di foglie, che veniva usato come imbosco, dove prendeva ulteriori dosi di droga. I poliziotti, dopo aver assistito ad uno scambio, sono intervenuti fermando il 24enne e l’acquirente, cittadino marocchino di 38 anni, quest’ultimo sanzionato amministrativamente perché trovato in possesso di una dose di cocaina precedentemente acquistata al costo di 15 euro. Invece, nella tasca del giovane egiziano sono stati rivenuti 135 euro mentre, nel luogo dell’imbosco, sono stati sequestrati 13 involucri di cocaina.

