Nascondevano fucile e pistola in casa, arrestata coppia nell’Agro Aversano

Due armi clandestine con matricola alterata, in particolare una pistola calibro 7,65 completa di caricatore con 12 cartucce ed un fucile calibro 12, sono state sequestrate dai carabinieri a Trentola Ducenta (Caserta) nel corso di un’operazione che ha portato in manette una coppia, che deteneva le armi in casa. Si tratta di un cinquantenne residente a Perugia e della propria compagna, di Trentola; entrambi sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi clandestine.

Le altre notizie | Scoperto con 4 pistole e tesserino falso dei carabinieri, l’assurda scoperta a Casandrino

Ieri mattina inoltre gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Papa Giovanni XXIII a Casandrino. Qui hanno rinvenuto, in un borsello, 8 falsi tesserini dell’Arma dei Carabinieri. Nel garage, invece, hanno trovato due auto rubate a cui l’uomo aveva apposto targhe clonate.

I poliziotti, all’interno delle vetture, hanno trovato 3 pistole Beretta modello 98fs e una pistola semiautomatica Tanfoglio calibro 9×21. Le armi tutte con matricola abrasa. Inoltre rinvenute 60 cartucce, un taser, un lampeggiante, un apparato sirena bitonale, un jammer, due paia di manette, tre decreti di perquisizione domiciliare falsi, 4 pettorine, 5 mascherine, un portatessera da collo e una paletta segnaletica riportanti lo stemma contraffatto dell’Arma dei Carabinieri nonché alcune parti di uniformi dei Carabinieri.

R.D.A., 35enne di Casandrino, è finito in manette per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento e ricettazione.