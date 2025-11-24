Natale a Napoli 2025, svelati i primi artisti: da Bennato e Raiz a Neri Marcorè e La Maschera

PUBBLICITÀ
Mercoledì 26 novembre, alle ore 11.00 , presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo , si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in occasione del Natale a Napoli 2025 . Interverranno Sergio Locoratolo , Coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, e Ferdinando Tozzi , Consigliere del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo.
Saranno presenti in sala e con un video-saluto alcuni degli artisti protagonisti del cartellone, tra cui: Eugenio Bennato, Simona Boo, Roberto Colella (La Maschera), Ginevra Di Marco, Tony Esposito, Marcello Giannini (Psychè), Raphael Gualazzi, Paolo Hendel, Gianni Lamagna, Fredy Malfy, Neri Marcorè, Ada Montellanico, Ernesto Nobili, Raiz, David Riondino, Dario Sansone, Pietro Santangelo.
