Paura al centro di Napoli, scoppia l’incendio nell’appartamento

Paura questa mattina nel centro di Napoli per un incendio sviluppatosi in un appartamento al sesto piano del civico 487 di corso Vittorio Emanuele, all’angolo con piazza Mazzini. Il fumo sprigionatosi dal rogo ha avvolto il balcone della casa rendendosi visibile nitidamente anche a diversi metri di distanza. Il traffico sia verso il corso Vittorio Emanuele che verso Salvator Rosa è andato immediatamente in tilt, con veicoli lungamente in coda.

Tante anche le persone in strada, che non hanno potuto fare a meno di notare il rogo mettendosi in salvo. A intervenire sul posto i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme. Non risultano feriti nè intossicati. L’ipotesi più accredita è che l’incendio sia scoppiato per cause accidentali coinvolgendo una sola stanza. Non risultano danni all’interno dell’appartamento nè ad altri ambienti circostanti. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri e gli ingegneri dell’Ufficio tecnico del Comune di Napoli per le opportune valutazioni. Al momento del rogo, la famiglia residente al sesto piano della casa del civico 487 di corso Vittorio Emanuele, era assente.

IL VIDEO DELL’INCENDIO A NAPOLI