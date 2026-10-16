Neonata caduta in sala parto e ricoverata al Santobono, i genitori chiedono la verità

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Chiedono di sapere cosa è successo in sala parto e anche di conoscere le condizioni di salute della loro figlia neonata, Maati e Bahria, immigrati dal Marocco residenti a Macerata Campania. Nella querela presentata ai carabinieri sostengono che, dopo il parto, a causa di una caduta accidentale, la bimba ha riportato un trauma alla testa che ha costretto i sanitari al ricovero.

La piccola Neama è venuta alla luce lo scorso 5 ottobre del presidio ospedaliero di Marcianise ma a causa delle conseguenze dell’incidente è stata successivamente trasferita all’ ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove si trova tutt’ora.

Da allora, sostiene il papà nella denuncia, i reiterati tentativi di conoscere lo stato di salute della bimba sono rimasti tutti senza risposta: l’altro ieri gli è stato riferito che era necessaria una risonanza magnetica, fissata però solo per lunedì prossimo 19 ottobre. La coppia, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, attraverso la querela chiede: “di accertare eventuali responsabilità” se dovessero esserci conseguenze a causa della caduta” e, soprattutto, di avere “notizie sul suo stato di salute”.

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