Neonata di due mesi lasciata in auto al sole e positiva alla cocaina, denunciati i genitori

Hanno tolto ai genitori la neonata di due mesi lasciata in auto con 40 gradi. Le autorità la affideranno ad un istituto. Questa è la decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha emesso un decreto d’urgenza per la sospensione della responsabilità genitoriale a seguito dei fatti che si sono verificati a Borgo Montello, frazione del Comune di Latina. Entrambi sono stati denunciati per abbandono di minore. Da quanto si apprende la piccola sta bene, sottoposta agli accertamenti del caso, è risultata positiva alla cocaina e dovrà restare per qualche giorno in osservazione in ospedale in via precauzionale.

Una coppia con precedenti penali ha lasciato una neonata di due mesi in macchina sotto il sole

I fatti sono stati diffusi ieri. Secondo quanto ricostruito la neonata è rimasta chiusa all’interno della macchina per mezz’ora, sotto al sole cocente. Con le alte temperature di questa estate caldissima che sfiorano i 40 gradi e che in situazioni del genere possono in brevissimo tempo risultare letali. Mentre la piccola era in auto, con i finestrini chiusi, i genitori, un 40enne e una 38enne con precedenti penali, stavano discutendo animatamente. A quel punto la commessa di un negozio, attirata dalla lite dei due che si insultavano a vicenda, ha notato la piccola chiusa in auto, che piangeva disperata. Ha, così, chiamato immediatamente i carabinieri, spiegando loro cosa stesse accadendo e pregandoli d’intervenire in fretta. Nel frattempo, mentre attendeva l’arrivo delle forze dell’ordine, ha aperto la portiera della macchina, ha preso con sé la piccola e l’ha portata al sicuro all’interno del bar.

Hanno trasportato la piccola al pronto soccorso in codice rosso , nel corso degli accertamenti è risultata positiva alla cocaina

Sul posto sono arrivati in breve tempo i militari di competenza territoriale e il personale sanitario con l’ambulanza, che ha preso in carico la piccola e l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove i medici hanno accertato il suo stato di salute. Nonostante abbia rischiato molto, non era in pericolo di morte. A rivelarsi fondamentale è stato l’intervento della commessa, senza la quale forse la neonata avrebbe riportato conseguenze ben più gravi. (Fanpage)